properm.ru
ГлавноеВсе новости

Проездной

Выбрать дату
2024
Для нового автобусного маршрута №79 В Перми нашли подрядчика за 25,7 млн
29 августа, 11:04
С 1 июня в Пермском крае школьники смогут ездить в автобусах бесплатно. Но не все
21 мая, 11:54
Наличными проезд в транспорте Перми в 2023 году оплачивали 5,6% пассажиров
18 января, 04:35
2023
Стало известно, сколько будут стоить проездные в пермских автобусах в 2024 году
9 ноября 2023, 11:08
2022
Где в Перми купить проездной, и как его пополнить? Рассказали в департаменте транспорта
Публикуем адреса, где можно купить проездные, а также рассказываем про варианты, как можно их пополнить.
8 января 2022, 07:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика