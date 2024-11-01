Профилактика

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2024
За последние полторы недели в Перми сбили 17 пешеходов
1 ноября, 09:58
В Перми в ТЦ «Знание» открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа
17 сентября, 08:31
Траты россиян на лечение резко подскочили
22 августа, 09:21
Суд ограничил в родительских правах 21-летнюю мать из Пермского края
2 августа, 06:21
В Перми пройдет оперштаб по лагерям после гибели мальчика в реке Сылва
21 июня, 08:31
В Прикамье открылось новое гериатрическое отделение
23 мая, 10:16
Жителей Перми, Добрянки, Краснокамска и Нытвы лишат телевидения и радио
11 апреля, 06:18
В Пермском крае прогнозируют сильный и холодный ветер
ГУ СЧС РФ сообщает, что ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
18 февраля, 08:05
В Перми подорожают макароны. Рассказываем, почему и на сколько
8 февраля, 06:46
2022
На пожаре в частном доме в Пермском крае спасли 45-летнего мужчину
Пожар произошел в частном доме в селе Ключи Суксунского округа. Деревянный дом загорелся днем.
20 ноября 2022, 06:30

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