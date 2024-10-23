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Октябрь
Самый известный пермский синоптик предсказал, когда пойдет снег
23 октября, 17:01
Почему облака над Пермским краем создали проблемы для экологии? Отвечают синоптики
20 октября, 13:13
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
Пермяков предупреждают о резком ухудшении погодных условий
7 октября, 12:04
Погода на следующую неделю в Прикамье: от тепла до снега
6 октября, 18:07
В Пермском крае ночью и завтра утром прогнозируют туман
6 октября, 10:03
Сентябрь
Самым холодным днем месяца в Прикамье будет 23 сентября
23 сентября, 04:01
Пермякам обещают к 2027 году зарплату почти в 120 тысяч рублей. К чему это приведет?
22 сентября, 08:04
Стало известно, когда в Прикамье вновь потеплеет до +20°С
19 сентября, 04:54
В МЧС предупредили пермяков об утренних туманах в будни
15 сентября, 09:36
Лето продолжается. В сентябре в Перми будет +25 градусов
11 сентября, 08:20
Пермяков ждет сухая теплая неделя
9 сентября, 04:38
Пермяков предупреждают о тумане 9 сентября
8 сентября, 09:32
Стало известно, какой погода в Перми будет в выходные
6 сентября, 13:40
В ночь на 5 сентября в Прикамье ожидаются заморозки
2 сентября, 02:51
Август
Стало известно, какая погода будет в Пермском крае 2 сентября
30 августа, 13:49
Пермяков предупреждают о возможности формирования смерчей и крупном граде
28 августа, 11:50
Понадобятся ли пермякам зонтики на следующей неделе? Отвечают синоптики
25 августа, 09:12
Ждите солнца. Пермяков ожидает почти неделя тепла без дождей
22 августа, 04:21
В Пермский край придет долгожданное потепление
19 августа, 03:30

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