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Прогноз погоды

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Ноябрь
Снег и мороз до -15 градусов. Какой ноябрь ждет жителей Пермского края
2 ноября, 08:57
Неделя в Пермском крае завершится снегопадами и сильным ветром
1 ноября, 07:15
Утром и ночью 1 ноября больше всего снега выпало в Чернушке
1 ноября, 04:28
Октябрь
К концу недели в Пермском крае может образоваться постоянный снежный покров
30 октября, 11:23
Снегопады и гололедица на этой неделе ожидают пермяков. Прогноз на будни
28 октября, 04:20
Туман и гололедица. В МЧС предупредили о плохой погоде в понедельник
27 октября, 12:50
Медленное плавное похолодание и осадки. Синоптики — о погоде в Прикамье в выходные
25 октября, 10:48
Зима близко. Будут ли пермяки страдать от холода?
25 октября, 09:26
Мокрый снег и гололедица ожидаются в конце недели в Пермском крае
24 октября, 03:02
Самый известный пермский синоптик предсказал, когда пойдет снег
23 октября, 17:01
Тепло и дожди ожидают жителей Прикамья в наступившие будни
21 октября, 02:36
Почему облака над Пермским краем создали проблемы для экологии? Отвечают синоптики
20 октября, 13:13
Погода в Прикамье в грядущие выходные будет теплой для октября
18 октября, 02:36
Сухо и солнечно, а потом со снегом. Какая погода ожидает жителей Прикамья на неделе
14 октября, 02:34
В Пермь пришли аномальные холода
12 октября, 13:38
Сухо и прохладно. Синоптики дали прогноз погоды в выходные в Пермском крае
11 октября, 02:33
Первый снег может выпасть в Перми уже сегодня вечером
9 октября, 03:09
Сегодня — последний тёплый день года. К вечеру в Прикамье начнётся похолодание
8 октября, 04:45
В Прикамье ожидается самое сильное с 2016 года для октября похолодание
7 октября, 07:14
Погода на следующую неделю в Прикамье: от тепла до снега
6 октября, 18:07

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