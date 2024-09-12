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Программа

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2024
В Прикамье в рамках льготной программы заменены более 8,5 тысяч газовых плит
Заменённые газовые плиты не отвечали требованиям безопасности.
12 сентября 2024, 16:05
Радиоведущий Стиллавин рассказал об опасной шутке над пермским авторитетом
Ведущий пошутил над прической пермяка.
2 апреля 2024, 08:37
2023
Фасады пермских зданий облагородят еще на 600 миллионов рублей
Гордума одобрила продление проекта капитального ремонта фасадов многоквартирных домов до 2026 года.
19 декабря 2023, 08:53
2013
В Перми реализуется программа «Гражданская активность каждый день-2013»
Она нацелена на социально активную молодежь, готовую принимать деятельное участие в жизни своего города и региона.
12 января 2013, 08:43
2012
Пермская библиотека имени Пушкина готовится отметить юбилей
В ноябре этого года учреждению исполняется 45 лет.
5 ноября 2012, 07:16
Пермские студенты изобрели «Касперский» с фильтром на нецензурщину
Авторы проекта намерены бороться с речевым терроризмом на просторах русскоязычного интернета с помощью специальной программы, работающей по типу антивирусников.
30 октября 2012, 05:26
2011
В Перми установлено 13 тысяч интеллектуальных счетчиков
Приборы могут работать с несколькими тарифными планами, замерять не только объемы потребляемой энергии, но и мощность.
15 июля 2011, 05:17
2010
Пермь в заголовках: пятница
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей трёх главных событий пятницы, 20 августа.
20 августа 2010, 13:39
Обнаружен первый в мире троян для Android-смартфонов
Эксперты отмечают, что вредоносная программа легко распознаётся.
16 августа 2010, 09:45
Предприниматели 39 районов Прикамья получат поддержку из бюджета
Всего на эти цели на условиях софинансирования выделено 83,4 млн. рублей.
9 августа 2010, 13:31

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