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Прогулочный теплоход

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2024
В Перми завершается сезон речных прогулок по Каме
Финальные прогулки пройдут в воскресенье, 15 сентября.
10 сентября 2024, 05:36
Спецпроект
Как получить кайф от поездки в Закамск
Фотокор Properm.ru опробовал новый вид речных прогулок в Перми на электросудне «Экоходъ» и поделился с нами своим опытом и красивыми фотографиями.
Суд в Перми вынес приговор капитану теплохода за серьезные травмы пассажира
Мужчина не выполнил обязательное требование безопасности, что привело к инциденту.
20 мая 2024, 06:44
В Перми уже в это воскресенье стартует навигация прогулочных теплоходов
На рейсы выйдут три судна.
25 апреля 2024, 04:49
В суд направлено дело об упавшем между теплоходом и пристанью пермяке
Следствие считает виновным капитана.
13 марта 2024, 14:29
2016
Пермяк выпрыгнул в Каму с прогулочного теплохода. ВИДЕО
Как рассказывают очевидцы, теплоход пришлось развернуть, чтобы достать мужчину из воды.
13 июня 2016, 04:00

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