Происшествие

В Куединском районе Прикамья в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир легковушки

6 июля 2024 года около 13.00 по автодороге Урада-Ошья-Пантелеевка двигался автомобиль «ВАЗ 2121» под управлением мужчины 1994 года рождения.