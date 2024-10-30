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Происшествие

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Октябрь
На пожаре в Губахе пострадал человек
30 октября, 08:17
В Прикамье 12-летние подростки разбили линзы железнодорожных светофоров
16 октября, 14:35
Сентябрь
В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре
26 сентября, 04:26
В ДТП на трассе в Прикамье пострадали пять человек
22 сентября, 11:29
Август
В Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Из-под завалов слышны крики людей
По некоторым данным, есть трое пострадавших.
1 августа, 07:55
Июль
Из реки Сергинка в Прикамье извлекли тело еще одного мужчины
25 июля, 08:59
В Прикамье из реки Сергинка спасатели извлекли тело мужчины
21 июля, 10:10
В Перми ищут 21-летнюю девушку с татуировками на руках и ногах
Вечером 13 июля она вышла из дома и пропала.
18 июля, 06:25
В Прикамье 14 июля в лесу заблудились две пожилые женщины
15 июля, 04:57
В ходе ДТП в Прикамье пострадал несовершеннолетний мотоциклист
13 июля, 04:58
В Перми у ТРК «Семья» из-за велосипедиста произошло трамвайное столпотворение
9 июля, 09:50
В Куединском районе Прикамья в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир легковушки
6 июля 2024 года около 13.00 по автодороге Урада-Ошья-Пантелеевка двигался автомобиль «ВАЗ 2121» под управлением мужчины 1994 года рождения.
7 июля, 08:21
Июнь
На пожаре в Кунгуре 25 июня пострадал человек
26 июня, 05:58
Следком проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва
20 июня, 02:38
На пожаре 18 июня в Верещагино пострадал человек
19 июня, 06:45
Загорелась крыша. В Очере на пожаре погиб человек
14 июня, 08:13
Апрель
В Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»
30 апреля, 07:35
Март
Пермяк обокрал священника, которого знал с самого детства, ради ставок на спорт
Мужчина отделался условным сроком.
30 марта, 08:32
Пермский пенсионер провел 50 лет за решеткой, а затем пошел на новое преступление
28 марта, 10:38
Пермячка пришла писать заявление в полицию и умерла
2 марта, 15:28

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