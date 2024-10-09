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Происшествие на воде

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С начала года в реках и прудах Пермского края утонуло 10 детей
9 октября, 08:59
Моторная лодка с людьми налетела на законсервированную вышку на Каме. Погиб человек
16 сентября, 10:32
После гибели двух детей в пруду в Куединском округе возбуждено уголовное дело
14 сентября, 05:48
С начала года в Пермском крае на водоемах погибли семь детей
16 августа, 04:25
Из пруда в Чайковском округе извлекли тело мужчины
7 августа, 07:49
Спасатели помогли двум любителям сап-бордов выбраться к берегу Камы
16 июля, 06:48
Спасатели достали из Мулянки двух утопающих. Почему чаще всего тонут пермяки?
8 июля, 08:02
2023
Гибелью двух рыбаков в Прикамье занялись следователи
29 ноября 2023, 12:12
Искали несколько дней. В Прикамье обнаружены тела двух пропавших рыбаков
29 ноября 2023, 05:46
Жительница Добрянки, по чьей вине утонул соседский ребенок, предстанет перед судом
29 ноября 2023, 05:34
В Усолье Пермского края мужчина провалился под лед на Каме
25 ноября 2023, 05:52
В Перми в Мулянке утонул человек
Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.
17 сентября 2023, 06:42
Стало известно, сколько человек утонули в Пермском крае за лето
8 сентября 2023, 03:31
СК проводит проверку после гибели 15-летнего подростка в Каме
17 августа 2023, 10:46
В ночь на 17 августа в Перми утонул ребенок
Трагедия произошла на Каме.
17 августа 2023, 06:10
В Перми в Каме утонул мужчина
16 августа 2023, 12:39
В Пермском крае за два дня утонули три ребенка
11 августа 2023, 09:42
Пермские спасатели вытащили из Камы двух тонущих подростков
8 августа 2023, 16:03
В реке Ирень под Октябрьским обнаружен автомобиль с трупом мужчины внутри
Сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка.
8 августа 2023, 09:33
У «Москвы-210» отказал редуктор правого двигателя
Транспортная прокуратура назвала предварительные причины столкновения теплоходов у Речного вокзала в Перми.
6 августа 2023, 12:10

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