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Происшествия

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2 ноября
На дорогах Прикамья вводится временное ограничение движения для грузового транспорта
2 ноября, 09:44
В Прикамье 13 человек получили по пять тысяч за доносы на пьяных водителей
2 ноября, 05:17
1 ноября
Properm.ru узнали, какие выставки в PERMM стали для прокуратуры коррупционными
1 ноября, 19:00
В ДТП у Полазны сегодня вечером погиб трёхлетний ребёнок
1 ноября, 16:39
На Сылвенском тракте иномарка выехала на «встречку» и столкнулась с автобусом
К счастью, пассажиров в салоне автобуса не было.
1 ноября, 07:41
Видео. «Огненный» трамвай проехал сегодня утром по улице Куйбышева
1 ноября, 03:59
31 октября
В Кунгуре сегодня спасли от огня пожилую женщину
31 октября, 15:04
Поздним вечером в Карагайском районе насмерть сбили пешехода
31 октября, 11:29
Следователи проводят проверку по факту гибели женщины на железной дороге в Прикамье
31 октября, 08:28
На станции Чад в Пермском крае грузовой поезд сбил человека
31 октября, 07:26
В Прикамье женщина зарезала сожителя вязальными спицами и ножом
31 октября, 06:40
30 октября
На шоссе Космонавтов в Перми произошел смертельный несчастный случай
30 октября, 13:54
В Кизеле за взятки от иностранцев задержали сотрудницу миграционной службы
30 октября, 09:58
Житель Чернушки выбросил в окно рюкзак с килограммом гашиша
30 октября, 09:45
Бастрыкин поручил возбудить дело о небезопасных услугах в пансионате в Прикамье
30 октября, 08:18
Пермяка будут судить за сокрытие от налоговой более 13 миллионов рублей
30 октября, 05:15
29 октября
. В одном из корпусов ЖК «Арсенал» в Перми горел электрощиток в лифтовой
29 октября, 14:56
Приставы лишили пермяка дорогой иномарки за езду по встречной полосе
29 октября, 13:05
Минтруд Прикамья может проверить пансионат, после услуг которого погибли пенсионеры
29 октября, 12:59
Поставщик контрафактных СИЗов для пермских больниц хочет стать банкротом
29 октября, 12:36

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