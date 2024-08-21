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Производители

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Август 2024
В Перми появятся точки продажи фермерской продукции
Соответствующие изменения в бюджет внесли в краевом Заксобрании.
21 августа 2024, 08:53
Июнь 2024
Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае
Показатель относительно прошлого месяца увеличился до 9,45%.
23 июня 2024, 10:33
Март 2024
Индекс промпроизводства в Прикамье за год вырос на 7,1%
Сильнее всего выросли полиграфическая деятельность и копирование носителей информации, производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
1 марта 2024, 10:37
Январь 2024
Как бум китайского автопрома повлияет на цены? Отвечает эксперт из пермского политеха
В 2024 году цены на старые модели китайских автомобилей вырастут, либо останутся на прежнем уровне.
12 января 2024, 13:10

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