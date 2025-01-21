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Производственная травма

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2025
Слесарь на производстве в Кунгурском районе упал почти с 3-метровой высоты
21 января, 06:51
В Пермском крае мужчина получил тяжелую травму на лесоповале
9 января, 08:09
2024
В Прикамье строитель упал с разрушенных лесов и получил серьезные травмы
9 октября 2024, 08:01
2012
Рабочий смертельно травмировался во время прокладки трубопровода в Перми
Не заметив коллегу, водитель экскаватора, сдав назад, придавил его навесным оборудованием к дереву.
19 ноября 2012, 09:31

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