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Производство

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Октябрь
Пермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии
15 октября, 11:17
В Прикамье строитель упал с разрушенных лесов и получил серьезные травмы
9 октября, 08:01
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Сентябрь
Власти Соликамска хотят снести торговые павильоны в центре города
16 сентября, 05:35
Август
Китайский производитель шпона придет в Пермский край до конца года
27 августа, 11:49
Пермский производитель направил в детские лагеря масло из неизвестного сырья
16 августа, 11:44
В Пермском крае за полгода на производстве погибли 11 человек
Чаще всего травмы получали работники обрабатывающей промышленности.
12 августа, 08:01
Крупнейший производитель фанеры в России купил краснокамский ЦБК
Компания «Свеза» подтвердила покупку комбината.
5 августа, 12:39
Июль
В Перми начали производить дом на колесах. Как он выглядит и сколько стоит?
Первую модель назвали «Пермяк».
31 июля, 11:13
Компания «Свеза» назвала ложными слухи о покупке Камского ЦБК в Пермском крае
Информация о покупке является недостоверной.
30 июля, 07:54
В Перми KitKat производить не будут
23 июля, 14:47
Nestle планирует возобновить производство шоколада KitKat в Перми
23 июля, 05:53
Июнь
Пермский завод начал производство оздоровительных напитков
21 июня, 03:32
Апрель
В Перми на 11% подорожал «шашлычный набор». Стоит ли ждать снижения стоимости
24 апреля, 06:28
Стало известно, где в Перми обещают самые высокие зарплаты
12 апреля, 07:51
Март
В Перми начали производить вино из рыжиков
29 марта, 09:03
Новый владелец машзавода Дзержинского планирует модернизацию предприятия
4 марта, 12:46
Индекс промпроизводства в Прикамье за год вырос на 7,1%
1 марта, 10:37
Февраль
В Перми запустили первое в РФ производство футбольных бутс
Производство планировали запустить еще в прошлом году.
21 февраля, 04:14
Пермское предприятие «Метафракс Кемилакс» передано в управление «Росхиму»
5 февраля, 10:57

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