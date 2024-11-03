properm.ru
ГлавноеВсе новости

Прокуратура

Выбрать дату
3 ноября
Пермская краевая прокуратура проверяет факты отключения света и воды в Верхнекамье
3 ноября, 11:22
В Пермском крае все же закроют санаторий для детей, больных туберкулезом
3 ноября, 07:03
2 ноября
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
2 ноября, 05:19
Пермская компания не выплатила зарплату сотруднику, ушедшему на СВО
2 ноября, 04:28
1 ноября
Прокуратура заставила мэрию Перми ограничить доступ в опасную для людей двухэтажку
1 ноября, 05:44
31 октября
В музее PERMM прокомментировали иск прокуратуры, связанный с конфликтом интересов
31 октября, 10:45
Музей современного искусства PERMM заподозрили в коррупции
31 октября, 05:24
30 октября
Приговор Марине Баровой о контрафактных медицинских халатах не отменили
30 октября, 06:07
В Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукции
30 октября, 05:36
29 октября
Поставщик контрафактных СИЗов для пермских больниц хочет стать банкротом
29 октября, 12:36
Пермское ТСЖ накажут за складирование мусора и самовольный спил деревьев
29 октября, 08:27
28 октября
Инвалид из Перми добилась от управляющей компании выплат за падение на ступеньках
28 октября, 13:37
Прокуратура Краснокамска потребовала отставки главы округа Игоря Быкариза
28 октября, 09:40
Минобороны вышло с исками к «Телте» еще на 10 миллионов рублей
28 октября, 09:01
27 октября
Роспотребнадзор заставил авиакомпанию отвезти пермяков на Пхукет
27 октября, 11:09
Жителя Краснокамска судят за украденный шашлык
27 октября, 09:35
26 октября
Прокуратура заинтересовалась ЧП с серьезным ранением подростка в Кудымкарском округе
26 октября, 14:18
24 октября
В Перми двое курьеров-дроповодов отправятся в колонию за кражу миллионов у стариков
24 октября, 13:52
Чиновница из Прикамья попалась на незаконном завышении работ по контракту
24 октября, 08:38
23 октября
В пермском садике нашли нарушения в хранении продуктов
23 октября, 09:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика