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Прокуратура перми

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2024
Прокуратура Перми выявила нарушения требований безопасности в крупном спорткомплексе
25 мая, 12:35
Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик
3 марта, 07:57
2023
В Пермском крае в больнице работала медсестра с поддельным дипломом. Как ее наказали
28 ноября 2023, 02:53
Прокурор Перми пошёл на повышение в Новосибирскую область
Виталия Дымолазова может заменить Егор Шмырин.
27 января 2023, 05:33
2022
В Перми сменится прокурор города
Виталий Дымолазов может переехать в Сибирь.
20 октября 2022, 04:21

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