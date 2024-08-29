Промышленность

Спецпроект

«Новомет-Пермь» по уши в судах и долгах. Что происходит?

Новая волна судебных исков к компании «Новомет-Пермь» пришлась на август 2023 года. С чем связаны претензии истцов, почему предприятие никак не может выкарабкаться из бесконечных судебных процессов? Разбирался наш журналист.