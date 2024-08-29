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Промышленность

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2024
В России начали предлагать большие вознаграждение за поиск новых сотрудников
29 августа, 11:19
В Пермском музее технической миниатюры воссоздадут Урал с горами и промышленностью
Выставочная зона будет увеличена на 10 кв. м.
1 августа, 13:08
Экс-директор «Пермэнерго» стал топ-менеджером пермского «Горсвета»
31 июля, 07:21
От промышленности до общепита: какую работу предлагают в Прикамье людям старше 45 лет
В 2024 году вакансий для сотрудников 45+ стало в 2,5 раза больше.
15 июля, 07:23
Генеральным директором Пермской судоверфи стал Николай Малухин
10 июля, 05:13
«Росатом» инвестирует в проект производства в Соликамске 7,4 миллиарда рублей
6 июня, 16:37
Прикамье и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере промышленности и науки
23 мая, 03:30
Проект реставрации здания Спиртоочистительного завода в Перми прошёл госэкспертизу
20 мая, 09:30
Пермские ученые нашли метод упрочнения стали
17 апреля, 10:26
Индекс промпроизводства в Прикамье за год вырос на 7,1%
1 марта, 10:37
Индекс промпроизводства в Пермском крае за год вырос на 5,2%
6 февраля, 06:25
2023
На каждого безработного в Пермском крае приходится не менее шести вакансий
20 декабря 2023, 10:56
С начала года доходы предприятий Прикамья упали почти на 40%
1 декабря 2023, 12:44
Прибыль предприятий Прикамья за год сократилась почти на половину
2 ноября 2023, 10:54
В Перми планируют запустить речные электротрамваи
В 2024 году в Пермском крае планируют запустить речной транспорт на электротяге. Об этом Дмитрий Махонин рассказал Первому каналу.
8 октября 2023, 07:24
В Перми появится центр по разработке отечественных БПЛА
Пермский НОЦ получит средства от краевых властей на создание центра по разработке беспилотников, — сообщает Коммерсантъ-Прикамье.
8 октября 2023, 06:44
Спецпроект
«Новомет-Пермь» по уши в судах и долгах. Что происходит?
Новая волна судебных исков к компании «Новомет-Пермь» пришлась на август 2023 года. С чем связаны претензии истцов, почему предприятие никак не может выкарабкаться из бесконечных судебных процессов? Разбирался наш журналист.
Спецпроект
Рабочие заводов — новые айтишники? Промышленники Прикамья остро нуждаются в кадрах
Предприятия, выполняющие гособоронзаказ, привлекают рабочих высокими зарплатами, но небывалый дефицит кадров сохраняется.
Пермский край оказался на 16 месте в России по уровню выбросов в атмосферу
28 июня 2023, 03:45
Спецпроект
Оставайтесь здесь! Новый Звездный станет пилотным проектом для промышленных предприятий
Общая концепция застройки и ключевые параметры будущего ЖК «Новый Звездный» в микрорайоне Новые Ляды согласованы. Эксперты говорят, что у проекта много плюсов и есть все шансы для масштабирования.

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