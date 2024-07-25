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Промышленные предприятия

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2024
Главой Ленинского района может стать топ-менеджер «Еврохима»
Центральный район Перми возглавит вологжанин Константин Дароватовский.
25 июля 2024, 08:06
В Перми введут новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий
Новый автобусный маршрут начнет свою работу с 9 января.
6 января 2024, 07:17
2013
Ряд крупных промышленных предприятий Прикамья стали жертвами мошенников
Результат деятельности обвиняемых – пущенные в эксплуатацию железнодорожные вагоны в аварийном состоянии.
1 декабря 2013, 09:44
2012
Пермь заняла шестое место в рейтинге крупнейших промцентров России
Объем промышленного производства в Перми оценивается в 331,3 млрд рублей
12 марта 2012, 05:41

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