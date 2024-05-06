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Пропал

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Май
Волонтеры ищут 45-летнюю пермячку, которая пропала после Нового года
6 мая, 04:29
Апрель
В Пермском крае в пруду нашли мужчину, пропавшего на прошлой неделе
27 апреля, 04:51
В Перми не могут несколько дней найти женщину, которая ушла на почту
27 апреля, 03:49
Лежала голой в лесу. Муж пермячки рассказал подробности о гибели молодой жены
24 апреля, 06:16
Лодка перевернулась. В Перми ищут мужчину, пропавшего на рыбалке
16 апреля, 03:22
В Пермском крае нашли погибшим мужчину, который пропал в Новый год
15 апреля, 04:05
Январь
Внимание, розыск! 34-летний житель Березников пропал еще 23 декабря
Молодой человек из Березников пропал 23 декабря. Родственники и волонтеры просят сообщить любую информацию о его местонахождении.
3 января, 10:10
Август 2023
В Кунгуре завершились поиски молодой девушки, пропавшей на прошлой неделе
Пропавшую удалось найти живой.
7 августа 2023, 06:20
Июнь 2023
В Горнозаводске уже вторую неделю ищут 50-летнего мужчину со сточенными зубами
Олег Довгий ушёл из дома 1 июня.
10 июня 2023, 11:18

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