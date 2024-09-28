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Пропал человек

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Сентябрь
Пропавшего 20-летнего жителя Кудымкара убили. В преступлении сознался его обидчик
28 сентября, 12:10
Август
«Если я не буду брать трубку — меня нет в живых». Пропал 20-летний житель Прикамья
5 августа, 10:26
Июль
Убийца 19-летней пермской студентки нашелся в колонии «Полярная сова» в поселке Харп
31 июля, 09:08
Июнь
В микрорайоне Юбилейный пропала 10-летняя девочка
1 июня, 04:29
Май
В Перми завершились поиски первокурсника ПГНИУ, пропавшего в начале апреля
Более полутора месяцев о местонахождении юноши не было ничего известно.
27 мая, 07:27
Суицид? Стали известны подробности о гибели пермячки, пропавшей в апреле
8 мая, 06:21
В Пермском крае ищут девочку, пропавшую в середине апреля по пути из школы
Девочку можно узнать по татуировке на руке.
7 мая, 04:27
Волонтеры ищут 45-летнюю пермячку, которая пропала после Нового года
6 мая, 04:29
В Перми ищут 16-летнего подростка, пропавшего еще в апреле
Он ушел из дома полторы недели назад.
4 мая, 04:09
В Перми волонтеры просят помочь с поисками женщины, пропавшей после похода на почту
3 мая, 05:17
Волонтеры просят водителей помочь с поисками пермячки, пропавшей на прошлой неделе
2 мая, 04:58
Апрель
В Пермском крае в пруду нашли мужчину, пропавшего на прошлой неделе
27 апреля, 04:51
В Перми не могут несколько дней найти женщину, которая ушла на почту
27 апреля, 03:49
В Перми второй день не могут найти мать и дочь, ушедших из дома
Обе женщины нуждаются в медпомощи.
26 апреля, 08:58
Лежала голой в лесу. Муж пермячки рассказал подробности о гибели молодой жены
24 апреля, 06:16
СМИ: тело пропавшей в Яйве молодой девушки нашли в лесу со следами насилия
23 апреля, 11:04
Вишневые волосы и голубые глаза. В поселке Яйва пропала 21-летняя девушка
21 апреля, 11:46
В Прикамье завершились поиски 13-летнего подростка, пропавшего по дороге в Пермь
Школьник исчез в пятницу вечером.
20 апреля, 15:44
Пропал 13-летний школьник, поехавший из Усть-Качки в Пермь
Несовершеннолетнего не видели с 19 апреля.
20 апреля, 09:41
В Пермском крае на пруду нашли тело мужчины
18 апреля, 07:55

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