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Пропал ребенок

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2024
Пропавший в Свердловской области подросток может находиться в Пермском крае
28 января, 11:36
2023
В Пермском крае пятый день ищут 17-летнюю девочку в джинсовых шортах
Девочка ушла из дома в Александровске и до сих пор не вернулась.
22 августа 2023, 06:06
Сколько детей пропали в Пермском крае с начала года? Отвечает МВД
Дети начинают активнее пропадать весной и летом.
16 мая 2023, 08:09
2012
Родителям пропавшей два года назад Кати Четиной сообщили, что их дочь жива
В анонимном сообщении неизвестный рассказал, что пятилетняя девочка, бесследно исчезнувшая два года назад, якобы находится в Санкт-Петербурге.
30 ноября 2012, 02:40

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