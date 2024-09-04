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Пропажа

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Сентябрь
В Пермском крае может находиться 17-летняя девушка, пропавшая в Когалыме
4 сентября, 06:01
Август
На борту пропавшего вертолета на Камчатке находились двое пермяков
31 августа, 10:57
В Кунгурском округе на реке Сылва пропал рыбак
26 августа, 04:48
На крики отозвался медведь. Заблудившуюся в лесу пермячку искали больше суток
6 августа, 08:45
Днем 1 августа под Пермью в деревне Шилово пропала 11-летняя девочка
2 августа, 02:52
Июль
В Прикамье в лесу около села Неволино заблудился пожилой мужчина
30 июля, 08:45
В Пермском крае пропала пожилая жительница Кунгура
21 июля, 12:50
В Перми завершили поиски 21-летней девушки с татуировками на руках и ногах
19 июля, 07:59
В Перми ищут 21-летнюю девушку с татуировками на руках и ногах
Вечером 13 июля она вышла из дома и пропала.
18 июля, 06:25
Июнь
Не выходит на связь с 10 июня. В Перми идут поиски пропавшего 22-летнего мужчины
15 июня, 13:24
Февраль
Ушла в школу и не вернулась. В Перми ищут 16-летнюю девочку с пирсингом в носу
2 февраля, 13:06

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