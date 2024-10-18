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Октябрь
Видео. «Ботинок стало больше». Игорь Бутман поделился впечатлениями о Перми
18 октября, 14:02
Воздух на месте пожара в деревне Осенцы признали безопасным
4 октября, 05:10
Сентябрь
Жители Чернушки обеспокоены закрытием процедурного кабинета
16 сентября, 11:12
Август
Пермский филиал «Т Плюс» собирается взыскать с пермского храма почти 100 тысяч рублей
2 августа, 05:55
Июль
Синоптик раскрыл, когда в Прикамье потеплеет до +23ºС
29 июля, 07:36
Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц
10 июля, 10:49
Июнь
В Прикамье фуру занесло в барьерное ограждение из-за плохой видимости
24 июня, 04:59
Жара ушла из Пермского края, но обещала вернуться
5 июня, 08:17
Фото. В Перми 4 июня шквалистый ветер снес дерево и забор
4 июня, 10:39
Апрель
Туннель рядом с пермской набережной погрузился во мрак. Что случилось?
17 апреля, 05:08
Под капотом автомобиля в Пермском крае произошло возгорание
Во время инцидента никто не пострадал.
6 апреля, 09:06
В Соликамске эвакуировали школу после сообщения о минировании
4 апреля, 09:07
Март
«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков
28 марта, 09:24
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня в Прикамье ожидается самая холодная ночь за всю неделю.
28 марта, 06:11
Февраль
«Лента» начала проверку филиалов в Прикамье из-за металлической стружки в сыре
28 февраля, 05:15
В Прикамье количество детских самоубийств осталось на прежнем уровне
19 февраля, 08:51
В Свердловской ЖД рассказали, когда запустят электропоезд «Финист» в Прикамье
После завершения проверки железнодорожных составов начнется их регулярная эксплуатация в Пермском крае.
12 февраля, 10:44
В Перми на Уральской легковушка Camry врезалась в автобус
ДТП произошла около колледжа имени Н. Г. Славянова.
8 февраля, 05:43
Декабрь 2023
Почти половина читателей Properm. ru не поддержала запрет телефонов для школьников
6 декабря 2023, 12:49
Ноябрь 2023
Журналист Properm. ru остается в Центре временного содержания иностранных граждан
10 ноября 2023, 04:55

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