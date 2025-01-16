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Прорубь

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2025
Третий муниципалитет Пермского края запретил купаться в проруби в Крещение
16 января, 07:26
2024
Кому нельзя купаться в крещенской проруби? Рекомендации Роспотребнадзора
В этом году в Перми подготовлены три купели на территории Свердловского и Мотовилихинского районов.
16 января 2024, 06:11
2023
В МЧС рассказали, когда в Пермском крае безопасно идти на зимнюю рыбалку
В МЧС напоминают о том, какой толщины и какого вида должен быть лёд для безопасного выхода на него.
8 ноября 2023, 10:50
2012
Спецпроект
Репортаж из проруби: в Каму нырнули 20 тысяч «моржей»
Сотрудники правоохранительных органов фиксируют небывалое количество участников крещенских купаний в Перми. В этом году в проруби Камы нырнуло более 20 тысяч пермяков. Сколько вынырнуло?

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