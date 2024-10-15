properm.ru
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Прощание

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Октябрь
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Перевозчиковым
15 октября, 03:00
В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации Романом Кучевым
14 октября, 09:37
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Пичкалевым
3 октября, 03:23
Сентябрь
В один день в Прикамье простятся сразу с двумя участниками спецоперации
30 сентября, 03:59
В Прикамье проходит прощание с погибшим на СВО Романом Харичковым из Березников
26 сентября, 08:09
В ходе СВО погиб Александр Карпенко из Березников
20 сентября, 10:05
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 20-летним Данилом Шелунцовым
20 сентября, 03:32
Стало известно о смерти пермского велогонщика Александра Бако
17 сентября, 03:43
В Прикамье простились с погибшим на СВО спустя месяц после контракта Баранцевым
13 сентября, 05:04
Сегодня в Перми простились с зарубленным топором следователем
12 сентября, 10:23
На спецоперации погиб Денис Савченко из Березников
9 сентября, 04:32
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Леонидом Деменевым
6 сентября, 08:27
На спецоперации погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер
6 сентября, 08:08
Август
В Добрянке простятся с погибшим на СВО многодетным моряком Сергеем Чудиновым
29 августа, 09:26
В ходе СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер
26 августа, 05:12
Под Курском погиб 26-летний артиллерист Павел Лемешев из Добрянки
20 августа, 09:25
В Осинском округе простятся с погибшим на СВО командиром отделения военной разведки
16 августа, 08:56
В Прикамье простились с погибшим на СВО Виталием Пепеляевым
13 августа, 05:22
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Яковлевым
12 августа, 10:31
В Прикамье 12 августа простятся с погибшим на СВО Василием Павловым
12 августа, 06:37

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