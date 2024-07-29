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Протест

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Июль
Пермяки снова выйдут протестовать против исправительного центра в Закамске
29 июля, 07:46
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
17 июля, 12:26
Май
Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ в Перми рассмотрят в июне
22 мая, 10:07
Апрель
Бухгалтера оштрафовали за оскорбление участников СВО из Пермского края
24 апреля, 08:13
За салюты во время СВО. В Пермском крае терроризируют семью американца
Пермячка говорит, что ей страшно приезжать на дачу.
22 апреля, 03:49
В Пермь этапировали экс-главу штаба Навального из Уфы Лилию Чанышеву
20 апреля, 11:59
Пермячку хотят трижды наказать за дискредитацию армии России
9 апреля, 04:26
Март
Березниковский пенсионер пытается оспорить огромный штраф за дискредитацию армии
30 марта, 14:38
Пермский студент, задержанный за планы поджечь военкоматы, помогает найти сообщников
22 марта, 03:58
Не пройдет мимо человека в беде. Что говорят о пермяке, обвиняемом в госизмене
2 марта, 13:55
На 33-летнего жителя Пермского края завели уголовное дело за госизмену
1 марта, 06:40
Февраль
Пермяки стали реже дискредитировать армию РФ
15 февраля, 06:38
Президент подписал закон о лишении имущества за фейки об армии
Отбирать имущество будут не за все фейки о ВС РФ.
14 февраля, 07:47
Пермского экс-депутата за оскорбление власти накажет Мотовилихинский суд
Пермяку грозит штраф до 100 тыс. рублей.
14 февраля, 06:38
Пермский общественник не добился конкретики о запрете ЛГБТ-движения через суд
10 февраля, 15:00
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Дело передано в другой суд.
10 февраля, 14:35
Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО
Мужчину оштрафовали за комментарии, которые были опубликованы еще летом 2023 года.
10 февраля, 14:22
Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили
Исполнительницу начали «отменять» после «Голой вечеринки».
10 февраля, 13:24
Суд взыскал долги с предпринимателя из Пермского края, оскорбившего мобилизованных
Роман Оснадчук продал бизнес и уехал из РФ в прошлом году.
2 февраля, 04:41
Январь
Пермякам запретили заходить на страницу экс-депутата, критикующего СВО
31 января, 04:59

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