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Противопожарная безопасность

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2024
В ДК в Ильинском округе появятся системы экстренного оповещения
5 сентября, 15:11
В городских лесах Перми усилено патрулирование
3 мая, 11:04
В Пермском цирке выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности
Это создаёт риски для посетителей, персонала и животных.
28 февраля, 14:17
За сутки на пожарах в Пермском крае спасено 4 человека, погиб 1 человек
Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об оперативной обстановке за минувшие сутки, со 2 на 3 января 2024 года.
3 января, 06:03
2023
Губахинский психонервоинтернат использовал просроченные противопожарные системы
Телефонов в здании не было, инструктажи и занятия не проводились.
3 мая 2023, 04:53

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