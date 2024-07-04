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Противопожарный режим

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2024
В Прикамье ввели особый противопожарный режим
Одной из причин стала жара выше +30 градусов.
4 июля 2024, 03:30
В Пермском крае 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим
В ГУ МЧС рассказали пермякам о правилах пожарной безопасности в период майских праздников.
30 апреля 2024, 11:35
2015
В Перми с 25 апреля начнет действовать особый противопожарный режим
Пермякам напоминают, что большинство лесных пожаров происходят из-за неосторожности человека.
20 апреля 2015, 05:54
2012
В ряде районов Пермского края введен особый противопожарный режим
Увеличение числа пожаров в регионе приводит к усилению административного контроля.
10 февраля 2012, 04:06
МЧС предлагает ввести особый противопожарный режим в районах Пермского края
Холодная погода повлекла за собой ухудшение ситуации: количество пожаров и число травмированных растет.
4 февраля 2012, 05:41

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