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Провал грунта

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2024
Власти рассказали, что будут делать с провалом во дворе дома в Свердловском районе
Жители опасаются, что кто-нибудь пострадает.
31 июля 2024, 10:03
«Может случиться непоправимое!». Во дворе многоквартирного дома в Перми растет провал
Пермяки всерьез обеспокоены случившимся и заявляют о бездействии властей.
31 июля 2024, 05:30
2016
В Чусовом образовался провал грунта глубиной семь метров
Инцидент произошел на одном из дачных участков. К счастью, никто не пострадал.
22 апреля 2016, 09:34
2014
Фотофакт: провал в Соликамске поглотил несколько зданий
В интернете появились первые снимки с места провала грунта.
20 ноября 2014, 13:22
В районе рудника «Уралкалия» произошел провал грунта
Его размер составляет 20 на 30 метров, он находится в 3,5 км от жилых домов Соликамска.
19 ноября 2014, 08:02
Недалеко от Кунгура образовался карстовый провал в 10 метров глубиной
После полного исследования провала начнется его засыпка. Сейчас составляется смета на изучение грунта в месте провала.
10 января 2014, 05:35
2013
В Перми Газель и КАМАЗ провалились под асфальт
Сейчас происходит эвакуация транспортных средств.
24 декабря 2013, 11:38
30-метровая дыра в земле засосала американца вместе с кроватью
Вскоре пострадавший прекратил подавать признаки жизни. По всей видимости, он скончался.
2 марта 2013, 06:17
2012
На перекрестке улиц Беляева и Леонова провалился грунт
В происшествии винят воду, в течение нескольких дней вытекавшую из канализационного колодца.
12 октября 2012, 09:35

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