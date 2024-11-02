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Проверка

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Ноябрь
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
2 ноября, 05:19
Октябрь
На пожаре в Губахе пострадал человек
30 октября, 08:17
В пермском садике нашли нарушения в хранении продуктов
23 октября, 09:26
Бастрыкин потребовал проверить заселение мигрантов в здание бывшего детсада в Перми
22 октября, 03:06
Пермские автобусы и трамваи перешли на зимний режим работы
18 октября, 04:54
В Перми проводится проверка после обнаружения подозрительного предмета на автовокзале
15 октября, 09:51
Бастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в Чайковском
14 октября, 11:29
В Прикамье подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб сам
5 октября, 13:47
На пожаре в Очерском округе Прикамья погиб человек
2 октября, 06:49
Сентябрь
Пермяки услышат сирены в начале октября
26 сентября, 08:14
Каждую неделю в Перми будут проверять работу сирен оповещения
23 сентября, 03:40
В ДТП на трассе в Прикамье пострадали пять человек
22 сентября, 11:29
Глава СК поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Красновишерске
18 сентября, 09:33
В работе перевозчика, чей автобус Березники –Пермь попал в ДТП, выявлены нарушения
11 сентября, 14:31
В Прикамье в ходе ДТП погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»
5 сентября, 02:45
В поселке Серебрянка Гайнского округа сработала пожарная тревога
2 сентября, 09:11
Август
В Прикамье в ходе ДТП с коровой погиб 19-летний юноша
27 августа, 09:35
В Перми проверяют укрытия на готовность принять людей
23 августа, 08:47
Глава СУ СКР поручил доложить о результатах проверки вспышки ОКИ в Перми
22 августа, 09:05
В Госавтоинспекции Прикамья раскрыли подробности смертельного ДТП в Лямино
20 августа, 02:56

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