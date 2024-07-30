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Июль
Роспотребнадзор выявил нарушения в десятках лагерей по Пермскому краю
30 июля, 13:01
Май
Число безбилетников в общественном транспорте Перми превысило ожидания властей
Четверть жителей Перми ездят «зайцами».
21 мая, 08:31
Март
Тонны овощей и фруктов, сигареты. Что ещё изымали пермские таможенники с начала года
Всего проведено 17 проверок.
29 марта, 09:19
В Перми вынесены уже несколько десятков штрафов за торговлю табаком в павильонах
Запрет на продажу табачных изделий в НТО начал действовать в марте.
21 марта, 06:00
Февраль
Из торговли в Прикамье с начала года изъято более полутысячи единиц табачной продукци
21 февраля, 04:35
Январь
Контролёры в общественном транспорте Перми за год провели более 175 тысяч проверок
12 января, 11:59
Октябрь 2023
С начала года в Прикамье забраковано более 240 килограммов овощей и фруктов
30 октября 2023, 12:36

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