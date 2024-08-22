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Прямая линия

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Август
Пермяки смогут пожаловаться на некачественную подготовку школ к учебному году
22 августа, 04:21
Май
Пермяков призывают сообщить о продаже наркотиков
1 мая, 05:50
Декабрь 2023
В Перми прокуратура ответит на вопросы о соблюдении прав инвалидов
25 декабря 2023, 11:09
Владимир Путин назвал причины резкого роста цен на яйца
14 декабря 2023, 12:01
Президент Владимир Путин освободил пенсионеров от уплаты комиссии за услуги ЖКХ
По словам главы государства, решение уже принято.
14 декабря 2023, 11:27
Владимир Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации
14 декабря 2023, 09:47
Путин отвечает на вопросы со всей России. Трансляция прямой линии
К президенту с просьбой помочь обращались и пермяки.
14 декабря 2023, 08:35
Стало известно, когда пройдет прямая линия с Путиным в 2023 году
Прием вопросов на прямую линию с президентом начался 1 декабря.
14 декабря 2023, 05:37

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