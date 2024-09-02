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Прыжки на лыжах

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2024
Летающий лыжник Евгений Климов стал лучшим на пятом этапе Кубка России в Чайковском
2 сентября, 08:18
Пермяк Евгений Климов стал чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина
14 марта, 10:12
2023
Пермяк Евгений Климов стал чемпионом России в двух дисциплинах
Вчера он был лучшим на большом трамплине.
24 февраля 2023, 08:19

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