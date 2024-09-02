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Прыжки с трамплина

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2024
Летающий лыжник Евгений Климов стал лучшим на пятом этапе Кубка России в Чайковском
В общем рейтинге он пока является вторым.
2 сентября 2024, 08:18
2022
Наш серебряный призер Олимпиады Евгений Климов: «Нужно запрыгнуть на ветер и реально летать»
22 февраля 2022, 02:33
2016
Прикамье примет у себя финал континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина
Соревнования состоятся с 11 по 13 марта.
7 февраля 2016, 09:15
2014
Немецкая спортсменка не сможет поехать в Сочи из-за травмы полученной в Чайковском
На полное восстановление у Свении Вюрт уйдет около полугода.
7 января 2014, 10:03
В Пермском крае россиянка впервые в истории выиграла этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
Международные соревнования в Чайковском завершились 5 января.
6 января 2014, 09:13
В Чайковском стартовали этапы кубка мира по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью
В первый день за победу боролись «летающие лыжницы» из 15 стран
4 января 2014, 08:17
2013
Прикамские лыжники представят Россию на чемпионате мира
Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина стартует 20 февраля на горнолыжном курорте Валь-ди-Фьемме в Италии.
11 февраля 2013, 09:50
В Чайковском прошло первенство страны по прыжкам с трамплина
Участниками соревнований стали юные спортсмены в возрасте до 21 года.
9 января 2013, 03:39
2011
Летний этап Мирового Гран-При по прыжкам на лыжах пройдет в Чайковском
Об этом сообщил заместитель пермского министра спорта Руслан Садченко.
10 октября 2011, 03:16

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