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Птицефабрика

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2025
Ветврача птицефабрики в Прикамье оштрафовали за антисанитарию
27 февраля, 04:01
2024
Найдена вакансия для пермяков с зарплатой под 200 тысяч. Опыт не нужен
Работать необходимо вахтовым методом с фиксированной оплатой 3 тысячи рублей за смену.
22 августа 2024, 05:42
В деятельности птицефабрики в Пермском крае выявлены многочисленные нарушения
Главный ветврач организации оштрафован по результатам проверки.
28 июля 2024, 10:54
В Перми птицефабрика оформила 670 тонн цыплят-бройлеров как курицу
Предприятию вынесено предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
26 июля 2024, 02:49
«Чайковскую птицефабрику» оштрафовали за препятствование проверке
На объявленное мероприятие не явились представители руководства предприятия
9 июня 2024, 12:19
Завершено расследование относительно работника птицефабрики, жёгшего кошек
Сотруднику птицефабрики под Кунгуром грозит до пяти лет
30 мая 2024, 15:25
В Прикамье Россельхознадзор оштрафовал птицефабрику за нарушение ветеринарных норм
Предприятию выдано предписание по устранению нарушений до 1 июня 2024 года.
22 марта 2024, 13:19
Птицефабрика «Комсомольская» на помощь спасенным кошкам перечислила 20 тысяч рублей
После проведения проверки информации Properm.ru о получении бездомными кошками ожогов на птицефабрике «Комсомольская» в Кунгурском районе Пермского края было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц.
18 марта 2024, 07:31
«Подобным людям не место среди наших сотрудников». Стала известна судьба живодёра
Руководство птицефабрики «Комсомольская», где сжигали котов, сообщило, какие меры предприняты
15 марта 2024, 15:48
2013
Строительство аквапарка в Прикамье пока откладывается
Владельцам бывшей птицефабрики предстоит решить ряд вопросов, касающихся покупки земельных участков под аквапарк.
13 февраля 2013, 08:36
2010
Пермь в заголовках: четверг
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей пяти главных событий четверга, 16 сентября.
16 сентября 2010, 15:57

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