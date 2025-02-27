Птицефабрика «Комсомольская» на помощь спасенным кошкам перечислила 20 тысяч рублей

После проведения проверки информации Properm.ru о получении бездомными кошками ожогов на птицефабрике «Комсомольская» в Кунгурском районе Пермского края было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц.