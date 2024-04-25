Публичные слушания

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В Перми одобрили проекты «ПЗСП-Групп» о застройке территорий на Иве и Парковом
25 апреля, 12:27
2020
Спецпроект
«Вы превратите нашу жизнь в ад». Пермяки хотят судиться из-за реконструкции Крисанова и шоссе Космонавтов
В 2021 году в Перми должна начаться одна из самых крупных за последнее время дорожных строек — продление улицы Крисанова. Чтобы воплотить задуманное городские власти намерены изъять десятки участков и перекроить часть микрорайона Данилиха. Вчера эту инициативу чиновников обсудили на публичных слушаниях в трех районах города. Журналист Properm.ru побывали на самом «живом» из них.
РЖД хочет построить гостиницу в лесу за ДКЖ. Сегодня пермякам расскажут, какой высоты она будет
В планах госкорпорации размещать в гостинице своих сотрудников, которые приезжают в Пермь для повышения квалификации.
19 августа 2020, 10:24

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