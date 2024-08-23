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Пушкина

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2024
В этом году в Перми задержали восемь граффитистов
В краевой столице ликвидировали более 8 тыс. незаконных граффити
23 августа 2024, 05:04
Спецпроект
Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
Двухъярусная квартира, дом в стиле круизного лайнера, частное озеро и ванная с панорамными окнами. На что еще горазды местные богачи?
В Перми 27 февраля на улицах Максима Горького и Пушкина встали трамваи
Для выяснения обстоятельства на место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД.
27 февраля 2024, 14:00
2015
На перекрестке Пушкина-Комсомольский проспект появится контроль стоп-линии
Фотовидеофиксатор будет установлен до конца 2015 года, сообщили Properm.ru в Пермской дирекции дорожного движения.
14 октября 2015, 06:35
2013
Движение на Пушкина частично перекрыто до 25 июля
Общественный транспорт идет в обход, по улице Революции.
16 июля 2013, 06:45
2011
В центре Перми снова отключат воду
Ремонт водовода «Пушкинский» оставит без воды около двадцати домов.
27 января 2011, 11:09
Центр Перми останется без воды
Из-за врезки в водопровод жители ряда домов краевого центра на сутки лишатся воды.
24 января 2011, 09:53

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