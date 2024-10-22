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Путешествия

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Октябрь
Депутаты гордумы поддержали введение туристического налога в Перми
22 октября, 08:19
Опоздавшие на самолет в Турцию пермяки отсудили у «Аэрофлота» более 270 тысяч рублей
4 октября, 06:48
Сентябрь
Авиакомпания «Азимут» просит допустить ее к выполнению рейсов из Перми в Ташкент
28 сентября, 13:51
Пермяки делятся фотографиями Пермского края перед Днем туризма
25 сентября, 11:21
Компания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку
20 сентября, 07:09
Возобновились прямые рейсы из Перми на остров Пхукет в Таиланде
2 сентября, 07:00
Август
Пермячка через суд добилась крайне дешевого перелета в Таиланд рейсом «Аэрофлота»
13 августа, 09:50
В Перми построят круизное судно с электродвигателем для путешествий по Байкалу
Сейчас подрядчик закупает необходимые материалы.
7 августа, 10:22
Июль
В зимнем расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Сочи
27 июля, 06:20
Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий
19 июля, 09:24
Цены на туристические сплавы поднялись на 15-20%. Почему?
19 июля, 06:09
До конца лета пермяки успеют слетать в Шарм-эль-Шейх
16 июля, 03:44
Вертолетная площадка, скалодром и апартаменты. У мыса Стрелка построят парк-отель
5 июля, 04:52
«Мест нет»: как пермякам купить ЖД билеты и сэкономить?
3 июля, 07:53
Июнь
Эксперты рассказали, как бюджетно отдохнуть в Турции и Египте этим летом
26 июня, 10:15
Стало известно, как на авиабилетах смогут сэкономить пермяки
20 июня, 02:34
Как сделать отдых в Дагестане приятным: 5 важных правил
13 июня, 08:57
Что посмотреть в Чечне и Дагестане летом 2024 года? Отвечают эксперты
5 июня, 09:52
Май
Пермякам запретили брать в самолет штопоры и ртутные тонометры
21 мая, 12:31
Горы и леса: пять пеших маршрутов для туристов в Пермском крае и у соседей
20 мая, 09:46

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