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Путин

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Сентябрь
Умер известный советский и российский ученый, политик, общественник Евгений Сапиро
21 сентября, 07:39
Июль
Правительство РФ выделило 157 млн рублей для Пермской краевой музыкальной школы
27 июля, 13:44
Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза
13 июля, 13:44
Июнь
Главный судебный пристав Пермского края переводится на работу в Ставрополье
19 июня, 07:40
Владимир Путин назвал два условия для переговоров с Украиной и прекращения огня
14 июня, 11:02
Путин поручил решить проблему отказа в пособиях многодетным семьям
2 июня, 09:31
Май
Прокуратура подтвердила, что подала иски в защиту прав врачей в Прикамье
15 мая, 11:34
МРОТ вырастет в два раза. Путин подписал указ о национальных целях развития России
8 мая, 04:21
Владимир Путин вступил в должность президента России в пятый раз. О чем он говорил
7 мая, 09:18
Апрель
Директор Пермского планетария награждена орденом
Таисья Балтина отмечена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства
4 апреля, 09:28
Март
Путин наградил главу Пермской епархии орденом «За заслуги перед отечеством»
Указ о награждении размещен на сайте Кремля.
15 марта, 06:05
Февраль
Владимир Путин раздал россиянам триллионы рублей. Кто их получит
Льготы смогут получить многодетные семьи, молодые специалисты и участники СВО.
29 февраля, 11:58
По поручению президента России регионам спишут две трети долгов по бюджетным кредитам
29 февраля, 11:36
Путин поручил ввести налоговую амнистию для некрупных компаний
29 февраля, 10:58
Президент разрешил выпускникам школ пересдавать ЕГЭ
29 февраля, 10:17
Владимир Путин выступает перед Федеральным Собранием. Прямая трансляция
Трансляция выступления должна начаться в ближайшее время.
29 февраля, 08:51
В пермском кинотеатре покажут послание Владимира Путина Федеральному собранию
27 февраля, 06:41
Минобороны РФ сообщило о взятии Авдеевки
18 февраля, 05:44
В Перми ожидается визит спикера парламента ДНР и доверенного лица Путина Артема Жогу
18 февраля, 04:32
Январь
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных
23 января, 07:59

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