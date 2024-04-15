properm.ru
ГлавноеВсе новости

Пьянков

Выбрать дату
2024
В отношении экс-гендиректора НПФ «Стратегия» ввели процедуру реализации имущества
15 апреля, 14:02
Экс-руководителю НПФ «Стратегия» запретили покидать Россию
6 марта, 06:39
Бывший директор НПФ «Стратегия» Петр Пьянков вышел на свободу
9 февраля, 12:39
2023
Известие о признании Петра Пьянкова банкротом оказалось преждевременным
11 октября 2023, 15:45
Основателя НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова суд признал банкротом
9 октября 2023, 11:58
2022
Прокуратура просит снова отправить в колонию экс-директора пенсионного фонда «Стратегия» Петра Пьянкова
Клиентами НПФ «Стратегия» были более 78 тыс. человек, а участниками — 68,7 тыс. человек.
18 декабря 2022, 13:06
Директора пенсионного фонда «Стратегия» Петра Пьянкова обвиняют в растрате 1,7 миллионов рублей
22 сентября 2022, 13:48
2021
Гендиректор «Стратегии» переехал в колонию-поселение. Он обвинен в хищении 150 миллионов рублей
23 мая 2021, 06:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика