properm.ru
ГлавноеВсе новости

Пьяные водители

Выбрать дату
2024
В Прикамье 13 человек получили по пять тысяч за доносы на пьяных водителей
2 ноября, 05:17
Пьяных автомобилистов в эти выходные усиленно ловят в Перми
19 октября, 05:56
За выходные в Перми задержали 21 водителя «под хмельком»
29 июля, 11:55
За выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции задержали 20 нетрезвых водителей
22 июля, 14:25
В эти выходные ГИБДД снова усилит контроль за дорожным движением в Перми
28 июня, 06:28
В эти выходные ГИБДД усилит контроль за дорожным движением в Перми
25 мая, 06:14
В Пермском крае пьяный водитель врезался в бетонное ограждение. Есть пострадавшие
В момент аварии в автомобиле находились пять человек.
5 апреля, 02:58
В выходные в Перми пройдут рейды по поиску пьяных водителей
30 марта, 04:08
В выходные в Перми пройдут рейды по поиску пьяных водителей
8 марта, 04:41
Пермяков предупредили о рейдах по поиску пьяных водителей в Перми
24 февраля, 05:01
В Пермском крае суд забрал у двух водителей автомобили в пользу государства
22 февраля, 02:47
Детям в Пермском крае не будут платить за доносы на пьяных водителей
14 февраля, 07:22
Пермякам будут платить за доносы на пьяных водителей
17 января, 07:40
ГИБДД организует рейды по поиску пьяных водителей в Перми
13 января, 04:47
2023
ГИБДД анонсировала рейды по поиску пьяных водителей в Перми
16 декабря 2023, 05:15
В выходные в Перми будут рейды по поиску пьяных водителей
9 декабря 2023, 06:55
Сотрудники ГИБДД в эти выходные вновь будут ловить пьяных водителей в Перми
2 декабря 2023, 03:55
В ГИБДД Перми прокомментировали информацию о платных доносах на пьяных за рулем
28 ноября 2023, 04:58
В Перми будут судить пьяного водителя, лишенного прав на 85 лет
Мужчине грозит срок в колонии.
14 сентября 2023, 06:05
В выходные ГИБДД будет активно искать пьяных водителей в Перми
5 августа 2023, 05:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика