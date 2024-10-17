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Пьяный водитель

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2024
В Перми нетрезвый гражданин пытался дать взятку полицейскому
17 октября, 13:32
Сбившим 10-летнего велосипедиста в Лямино оказался экс-депутат Ильшат Хасянов
21 августа, 08:25
В Прикамье задержали виновника смертельного ДТП в поселке Лямино
20 августа, 10:10
Пьяный мотоциклист в Губахе пытался сбежать от госавтоинспекторов. Не получилось
3 августа, 08:38
За выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции задержали 20 нетрезвых водителей
22 июля, 14:25
В 2023 году каждый четвертый погибший в ДТП в Прикамье был по вине пьяного водителя
28 июня, 06:53
В Пермском крае пьяный водитель врезался в бетонное ограждение. Есть пострадавшие
В момент аварии в автомобиле находились пять человек.
5 апреля, 02:58
В силу вступило постановление о выплатах за доносы на пьяных водителей в Прикамье
7 февраля, 05:47
2023
Верещагинец угнал на работе машину, чтобы навестить свою престарелую мать
7 сентября 2023, 12:35

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