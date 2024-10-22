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Рабочие

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2024
Бастрыкин потребовал проверить заселение мигрантов в здание бывшего детсада в Перми
22 октября, 03:06
В Пермском крае за полгода на производстве погибли 11 человек
Чаще всего травмы получали работники обрабатывающей промышленности.
12 августа, 08:01
Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»
27 июня, 04:19
2023
Итоги 2023. В этом году в Прикамье строители работали на юбилей и уезжали на СВО
26 декабря 2023, 04:00
2017
Строителям пермского зоопарка задолжали более 3 млн рублей зарплаты
28 сентября 2017, 04:45

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