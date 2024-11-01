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Работа

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Ноябрь
Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза
1 ноября, 13:21
Октябрь
В Прикамье на треть вырос спрос на поваров
21 октября, 14:08
Сентябрь
В Перми планируют открыть супермаркеты федеральной сети
3 сентября, 11:44
Август
Жителей Прикамья приглашают работать в столичный аэропорт за 200 тысяч рублей
7 августа, 10:21
Июль
От промышленности до общепита: какую работу предлагают в Прикамье людям старше 45 лет
В 2024 году вакансий для сотрудников 45+ стало в 2,5 раза больше.
15 июля, 07:23
Май
В ходе СВО погиб уроженец Оханского округа Алексей Суханов
24 мая, 03:34
Аналитики сообщили, где в Прикамье больше всего выросла предлагаемая зарплата
17 мая, 05:32
Стало известно, какая рабочая профессия стала самой прибыльной в апреле 2024 года
7 мая, 12:25
Депутаты отказались сокращать рабочую неделю в России до 39 часов
7 мая, 08:03
Бывший пермский вице-премьер устроился на работу в колледж. Раньше его судили
6 мая, 14:14
Все больше пермяков не соглашаются на меньшую зарплату при выборе работы
3 мая, 08:37
Апрель
В России началась самая длинная рабочая неделя в году
22 апреля, 08:32
В Минтруда Пермского края рассказали, где могут подработать подростки летом
22 апреля, 06:02
Аналитики рассказали, в каких сферах в Прикамье проще всего найти работу
19 апреля, 05:51
Туннель рядом с пермской набережной погрузился во мрак. Что случилось?
17 апреля, 05:08
Стало известно, где в Перми обещают самые высокие зарплаты
12 апреля, 07:51
Пермяка увезли в работный дом и отобрали документы. Как ему удалось выбраться
Мужчина смог сбежать из работного дома и обратился к силовикам.
9 апреля, 08:49
Март
В интернете опубликовали видео с допросом еще одного задержанного после теракта
23 марта, 12:24
Названа отрасль, в которой в Пермском крае в 2023 году была самая большая зарплата
Больше всего в Прикамье получали сотрудники химической промышленности.
19 марта, 04:43
Февраль
Центробанк РФ составил типичный портрет жертвы мошенника
8 февраля, 11:35

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