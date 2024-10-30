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Работы

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Октябрь 2024
Фото. Новый участок набережной в Перми готов на 35%
Работы по строительству объекта продолжатся и зимой.
30 октября 2024, 09:46
Сентябрь 2024
Эдуард Соснин рассказал о предстоящем благоустройстве Мотовилихинского пруда в Перми
6 сентября 2024, 10:28
Август 2024
В Перми за 1,7 миллиона рублей проверят вольеры нового зоопарка
Стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей.
29 августа 2024, 09:15
Июнь 2024
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня 2024, 10:04
Почти за 25 миллионов рублей отремонтируют участок трассы М-7 «Волга» около Перми
Работы планируется закончить до 20 октября текущего года.
6 июня 2024, 06:56
Май 2024
В Перми почти за 17 миллионов рублей расширят парковку у аэропорта «Большое Савино»
Исполнитель обязуется выполнить работы в течение полутора месяца.
28 мая 2024, 11:05
В Перми обновят 140 тысяч квадратных метров дорожной разметки
Работы по нанесению свежей разметки прошли на основных магистральных улицах и дорогах.
28 мая 2024, 02:50
Март 2024
«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков
За прошлую неделю из города было вывезено около 25 тыс. кубометров снега.
28 марта 2024, 09:24
В Прикамье отремонтируют декорации к фильму «Сердце пармы» за 10 миллионов рублей
Администрация Губахи ведет переговоры с потенциальным инвестором проекта.
20 марта 2024, 10:50
Январь 2024
На пермской набережной построят кафе с террасой на крыше
ГКУ «Центр организации закупок» объявило о проведении торгов на застройку участка от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов». Стоимость лота — 1,352 млрд рублей.
6 января 2024, 05:44

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