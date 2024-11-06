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Радиация

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2024
Специалисты рассказали о результатах исследования уровня радиации в Пермском крае
6 ноября, 06:59
Уровень радиации в Перми выше, чем на месте ядерных взрывов
29 июля, 06:50
Роспотребнадзор поделился данными об уровне радиации в Прикамье в июне 2024 года
12 июля, 05:56
В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Прикамье в 2023 году
24 января, 07:32
2023
Стало известно, каким был уровень радиации в Прикамье в ноябре
19 декабря 2023, 12:43
В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Прикамье с начала 2023 года
27 сентября 2023, 06:14
В Прикамье подвели итоги измерений уровня радиации за полгода
12 июля 2023, 07:21

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