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2024
Четыре деревни и села Прикамья лишатся телевидения и радио
23 октября, 05:51
Пермяков вновь лишат телевидения и радио
4 сентября, 12:24
Часть жителей Пермского края временно останутся без телевидения и радио
10 июля, 06:28
Пермяки останутся на один день без ТВ и радио из-за работ на телебашне
22 мая, 11:57
Жителей Прикамья вновь оставят без телевидения и радио
17 апреля, 12:03
Жителей Перми, Добрянки, Краснокамска и Нытвы лишат телевидения и радио
11 апреля, 06:18
Жители Прикамье в конце марта могут остаться без телевидения и радио
20 марта, 13:50
Стало известно, когда пермяки не смогут смотреть телевизор и слушать радио
9 февраля, 11:54
2022
В Перми на полдня отключат радио
Плановые работы будут вестись 17 октября.
11 октября 2022, 05:26
Часть команды «Эхо Перми» во главе с Романом Поповым покидает радиостанцию
Сама радиостанция становится сетевым партнёром Sputnik FM
23 августа 2022, 13:14

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