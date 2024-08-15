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Ракета

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Август
Видео. С Байконура запущена ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28»
15 августа, 05:42
Май
Страшная цифра. Число погибших после обрушения дома в Белгороде увеличилось
13 мая, 03:01
Видео. В Белгороде обрушен подъезд 10-этажки. Возбуждено дело по статье «Теракт»
12 мая, 09:55
Апрель
Три региона России атаковали ракетами, беспилотниками и воздушными шарами
18 апреля, 05:42
Ракету «Ангара-А5», к которой причастны пермяки, запустили с третьей попытки
11 апреля, 09:21
Второй раз сорвался пуск ракеты «Ангара-А5», к которой причастны пермяки
В Роскосмосе говорят, что следующий пуск запланирован на 11 апреля.
10 апреля, 11:02
Февраль
Минобороны отчиталось о двух сбитых ракетах над Черным морем
26 февраля, 02:54

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