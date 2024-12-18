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Ракета-носитель

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2024
На севере Пермского края на следующей неделе могут упасть части ракеты–носителя
18 декабря 2024, 06:10
Второй раз сорвался пуск ракеты «Ангара-А5», к которой причастны пермяки
В Роскосмосе говорят, что следующий пуск запланирован на 11 апреля.
10 апреля 2024, 11:02
2013
Полет ракеты «Союз» оказался не таким эффектным, как в 2011 году
Пермяков пролет ракеты не впечатлил. Многие подумали, что это просто пролетел самолет.
26 июня 2013, 02:32
Сегодня пермяки смогут увидеть запуск ракеты «Союз-2.1б»
Полет ракеты-носителя можно будет наблюдать сегодня около половины двенадцатого вечера.
25 июня 2013, 05:04
2011
Обломки рухнувшего российского спутника пробили крышу дома
По иронии судьбы, пострадавший дом находится на улице Космонавтов.
24 декабря 2011, 09:23
2010
Спутники ГЛОНАСС упали в океан
Роскосмосу не удалось вывести на орбиту три космических аппарата «Глонасс-М».
6 декабря 2010, 06:18

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