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Ракеты

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Сегодня ночью ВСУ ударили по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
19 ноября, 13:07
Три региона России атаковали ракетами, беспилотниками и воздушными шарами
18 апреля, 05:42
Ракету «Ангара-А5», к которой причастны пермяки, запустили с третьей попытки
11 апреля, 09:21
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
Пермяков призывают избегать опасных мест.
28 марта, 06:29
В результате мощной ракетной атаки на Белгород пострадали и погибли люди
15 февраля, 10:24
2023
Минобороны РФ сообщило об уничтожении тактической ракеты в Белгородской области
12 декабря 2023, 04:50
Минобороны: сбиты две ракеты над акваторией Азовского моря
2 декабря 2023, 16:31
Спецпроект
Военные самолеты над Пермью и арест сотрудника ФСБ. Главные новости недели в Прикамье
Рассказываем коротко о пяти важных новостях прошедшей недели.

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