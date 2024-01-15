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Ралли

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2024
Пермяки стали вторыми во II этапе Кубка России по ралли «Барда»
15 января, 06:28
В выходные в Прикамье пройдёт «Ралли Барда-2024» — этап Кубка России
Для проведения состязаний будут перекрываться местные дороги.
10 января, 13:05
2023
На юге Прикамья из-за ралли в эти выходные ограничат движение на дорогах
В Бардымском округе будет проходить «Ралли Барда-2023».
12 января 2023, 08:40

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