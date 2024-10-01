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Ранение

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2024
Бойцу СВО в Прикамье отказали в получении инвалидности после тяжелого ранения
Решение было пересмотрено после запроса уполномоченного по правам человека в Бюро медико-социальной экспертизы.
1 октября 2024, 04:50
Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение
Ранее мужчину осудили за взятку в размере 3 млн рублей и хищение около 353 млн рублей, выделенных на строительство нового зоопарка в Перми.
8 мая 2024, 08:41
Экс-главы Чайковского нет в списке освобожденных из украинского плена
Чиновник был осужден за превышение полномочий, вышел по УДО. После чего подписал контракт и отправился на СВО.
6 января 2024, 13:12
2023
«Стал „киборгом“». Бывший пермский депутат, потерявший кисть на СВО, получил протез
В ближайшее время экс-депутата выпишут из больницы.
18 декабря 2023, 08:32
2014
В Перми при задержании подозреваемых полицейский применил табельное оружие
Один из злоумышленников ранен.
1 марта 2014, 05:03
2013
В Пермском крае полицейского ранили ножом
Мужчина, нанесший удар холодным оружием, может отправиться в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.
28 декабря 2013, 05:58
2012
В Пермском крае полицейского ранили ножом
Личность нападавшего уже установлена, сейчас проводятся разыскные мероприятия по его задержанию.
5 ноября 2012, 08:58
2011
В Индустриальном районе преступники напали на таксиста
Двое молодых людей сначала угнали автомобиль, а затем врезались на нем в стену.
2 сентября 2011, 05:32

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